إطلاق 10 قوافل طبية اليوم بهذه المحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان، خريطة القوافل الطبية المقرر إطلاقها اليوم ببعض محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، وحددت التخصصات الطبية المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية، وجاءت على النحو التالي:

«نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية

وقالت الوزارة، إنه من المقرر أن تنطلق القوافل الطبية في الأماكن التالية:

- بركة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا - علوش بمحافظة مطروح - مركز شباب جنيفة بحي الجناين بمحافظة السويس - شبرا كلفون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية - الدهابية مركز بنا بمحافظة بني سويف - الملهطاني مركز دمنهور بمحافظة البحيرة - حاجز البلاليص مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان - دمياط الجديدة بمحافظة دمياط -أسملت مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا - مركز طبي الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة».

المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية

وقالت الوزارة إن المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية خلال المشاركة في القوافل الطبية، إذ إن الكشف والعلاج مجانًا خلال المشاركة، فضلًا عن وجود صيدليات لصرف الأدوية مجانا، وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية أو عمليات حرجة إلى أقرب مستشفى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، المشاركة في القوافل الطبية، وضرورة الالتزام عند النزول باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في مصر، مشيرة إلى أن أماكن القوافل الطبية تتغير من مكان إلى آخر، لضمان وصولها إلى جميع المناطق النائية بمحافظات الجمهورية.