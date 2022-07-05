الصحة توضح طريقة تشخيص أمراض الاعتلال الكلوي.. راقب ضغط الدم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، نشأت من رحم المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، التي أعلنت أن مصر لديها أعداد كبيرة تزيد عن 20 مليون مواطن، يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم،

وأكد عبد الغفار، أن كل المواطنين الذين ثبتت إصابتهم بالأمراض الكلوية، أحيلوا إلى العيادة الصحية للكشف على الآثار الجانبية لمرض ضغط الدم، معربا عن تمنيه بأن يكون الكشف على الكلى بصفة دورية، سلوكا معتادا للمواطن المصري.

تشخيص الوضع الوظيفي للكلى

أوضح متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، خطوات كشف الاعتلال الكلوي، قائلا: «في البداية، نقوم بتشخيص الوضع الوظيفي للكلى، والتأثر ودرجة التأثر، من خلال فحص أولي يتم بشكل مباشر للبول، ونسبة البروتينات الموجودة فيه».

توجيه العلاج المناسب للخلل

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار: «هناك درجات يقسم إليها الخلل، بواقع خفيفة ومتوسطة وشديدة، وبناء على التشخيص يتم توجيه العلاج المناسب للمواطن، من أجل الحفاظ على مستويات ضغط الدم مناسبة للمرحلة العمرية، وتقديم العلاج للخلل الوظيفي، الذي حدث بسبب عدم ضبط ضغط الدم».