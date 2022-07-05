«الصحة» تبحث توطين صناعة الدواء في مصر: ننتج 80% من احتياجاتنا المحلية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باولو أرغانو المدير التنفيذي لإحدى الشركات الإيطالية المُتخصصة في مجال الدواء، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.

توطين صناعة الدواء في مصر

في بداية الاجتماع، أكد الوزير اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها خبرة كبيرة في مجال صناعة الدواء، وتُنتج نحو 80% من احتياجات السوق المحلي من الدواء.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ الدولة المصرية تُساند الجهود الجادة في مجال تطوير صناعة الدواء في مصر، والتي تولي القيادة السياسية لها أهمية بالغة.

خطة إيطالية للاستثمار في مصر

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح مُفصل من الجانب الإيطالي عن خطته للاستثمار في مجال الدواء في مصر، وتلبية السوق المحلي المصري من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.

من جانبه، وجّه الوزير، الجانب الإيطالي، بزيارة أحد المصانع المصرية في مجال صناعة الدواء، كما وجّه بالوقوف على احتياجات السوق المصري من الدواء.

من جانبه، أعرب باولو أرجانو، عن سعادته بالتعاون المُشترك مع الجانب المصري، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مجال الدواء، والذي يأتي في إطار العلاقات المُتميزة بين مصر وإيطاليا.

إنتاج الأدوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المُتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول بحث سُبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات إنتاج الأدوية التي يحتاجها السوق المحلي، والتي يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها داخل مصر.