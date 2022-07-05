قبل «وقفة عرفات».. تعرف على دعاء عيد الأضحى المبارك

تهل أيام عيد الأضحى المبارك بنفحاتها العطرة، وأوقاتها المباركة وفضلها العظيم، ويبحث المسلمون في هذه الأيام عن دعاء عيد الأضحى رغبة منهم في استغلال هذه الأوقات المباركة في الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، والنيل من رحمته قدر المستطاع.

دعاء عيد الأضحى

وينتظر الجميع ليلة عيد الأضحى المبارك للدعاء، وعادة ما يكون دعاء عيد الأضحى غير محدد فيمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الدعاء في هذه الأوقات المباركة مثل: «اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك، والتصديق برسولك والأئمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين».

دعاء ليلة العيد

وإلى جانب دعاء عيد الأضحى، يحبذ الحرص على الدعاء في ليلة العيد: «اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي».

ويأتي ضمن دعاء عيد الأضحى كذلك: «اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا».