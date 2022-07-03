موعد نتيجة كلية الآثار جامعة القاهرة 2022.. نسب النجاح تجاوزت 90%

أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022، صارت دون رصد أي مشكلات بشأنها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الكلية تجري الآن أعمال الرصد النهائي لدرجات الامتحانات لمختلف الفرق الدراسية، وذلك تمهيداً للكشف عن موعد نتيجة كلية الآثار جامعة القاهرة 2022، منوهاً بأن الكلية انتهت من إعلان نتيجة امتحانات طلاب الدراسات العليا لمختلف الشعب الدراسية.

نتيجة كلية الآثار جامعة القاهرة 2022

وأضاف عميد كلية الآثار جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخميس المقبل يكون الحد الأقصى لموعد إعلان نتيجة كلية الآثار جامعة القاهرة 2022 لفرق البكالوريوس المختلفة الأولى والثانية والرابعة، لافتا إلى أنه يتم إتاحة النتيجة فور اعتمادها من مجلس الكلية، منوهاً بأن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن نسب النجاح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري تجاوزت الـ 90%، لافتا إلى أن جميع الاختبارات كانت موضوعية بنظام البابل شيت، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من رصد النتائج للامتحانات.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، بدأ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة الكشف عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري؛ تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات واختبارات القدرات 2022 المقرر انطلاقها بعد امتحانات الثانوية العامة.