طلاب جامعة القاهرة يشاركون في فعاليات افتتاح محطة عدلي منصور المركزية

شارك عدد من طلاب جامعة القاهرة في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة عدلي منصور المركزية، والتي تُعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، ضمن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، في ضوء مشاركة طلاب الجامعة في الزيارات الميدانية وافتتاح المشروعات القومية والتنموية الكبرى والتي تلعب دورًا فعالًا في تنمية الوعي الوطني وتقوية أواصر الارتباط بالدولة الوطنية وإظهار الدور الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لرفعة الوطن وبنائه والنهوض به.

جامعة القاهرة

وأشاد الطلاب المشاركون من جامعة القاهرة، بجهود القيادة السياسية المصرية الحالية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وإطلاق المشروعات القومية العملاقة، ومواصلة عمليات البناء والتنمية وإحداث نهضة كبرى لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على، مؤكدين أن الدولة المصرية تعيش الآن حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية التي نجحت في خوض المعارك الداخلية والخارجية من أجل الحفاظ على مصر وإعادة الريادة لها مرة أخرى بالمنطقة.

محطة عدلي منصور

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من حجم الإنجازات الكبيرة التي لمسوها على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات القومية وبالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية، مؤكدين استفادتهم من هذه المشاركة بالشكل الذي يعزز لديهم ثقتهم في وطنهم وفخرهم به.