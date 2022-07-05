رفع درجة الاستعداد بمستشفيات القاهرة لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكل المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

التفتيش على المحال

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشؤون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء، لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد، والتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بأحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين واستيفائه الاشتراطات الصحية، مع تشديد الرقابة والمتابعة علي محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، وكذلك توافر الأكسجين بكافة المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف، أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار24 ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902 –0224823314).