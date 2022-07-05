والد حسام حبيب يتمنى عودة ابنه لـ شيرين عبدالوهاب: ست جدعة ومخلصة

وصف حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، الفنانة شيرين عبدالوهاب، زوجة ابنه السابقة، بـ«الإنسانة الرائعة.. وشرفت أنّ أكون لها في مكانة الأب».

الجمهور يعلم مدى حبي واحترامي لـ شيرين عبد الوهاب «الإنسانة الرائعة»

وقال والد حسام حبيب، لـ«الوطن»، إنّ «شيرين عبدالوهاب وجمهورها بلا استثناء يعلم مدى حبي واحترامي لهذه الإنسانة الرائعة، رغم انتشار تسجيلات صوتية منسوبة لي تحمل إساءات لها، فأنا أحبها على المستوى الإنساني جدًا، فهي إنسانة تجعل الجميع يحبها».

شيرين عبدالوهاب شخصية جدعة وكريمة ومخلصة وخدومة

وتابع حسين حبيب، «شيرين عبدالوهاب شخصية جدعة وكريمة ومخلصة وخدومة، شوفنا منها كل حاجة حلوة، إنسانة رائعة للغاية»، مُعربًا عن آماله بعودتها إلى ابنه حسام حبيب مُجددًا «عودتها لابني، شرف عظيم لي ولأسرتنا، مع أن كل شيء نصيب».

شيرين عبدالوهاب لا تُفكر في الزواج

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، كشفت مؤخرًا عن حقيقة نيتها في الزواج بعد انفصالها من حسام حبيب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث كتبت عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إنَّها لا تُفكر في هذا الأمر إطلاقًا في الوقت الحالي.

وفي نفس السياق، تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب، حالة من النشاط الفني، حيث تضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد الذي تعود به بعد فترة من الغياب، كما تستعد لإحياء حفلٍ غنائي ضخم في القاهرة، شهر أغسطس المُقبل، وذلك بجانب حفل غنائي آخر ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان قرطاج.