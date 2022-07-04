وزيرة الثقافة: تخفيض سعر تذاكر الحفلين الصباحيين بمشروع سينما الشعب

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين «10 صباحا» و«1 ظهرا»، لعروض سينما الشعب، إلى 20 جنيها فقط، مشيرة إلى أن القرار جاء بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للاستفادة من المشروع، خاصة الشباب.

سبب تخفيض أسعار تذاكر سينما الشعب

أضافت وزيرة الثقافة، أن استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية، تسعى إلى التيسير على المواطن في الحصول على المنتج الثقافي للدولة بأسعار رمزية، مشيدة بالإقبال الجماهيري على العروض، الذى يعكس قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة.

كانت إيناس عبد البدايم، قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب، الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

سينما الشعب في 9 مواقع

وصلت عدد مواقع المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى 9 مواقع بمختلف المحافظات، هي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا، و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم، وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.