«الوعي بقيم الحياة الزوجية» و«الترجمة».. ندوات المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مجموعة من الندوات خلال الأسبوع الجاري من بينها ندوة بعنوان «حوار ثقافي»، يتم بثها «أونلاين» يوم الاثنين 23 مايو 2022 في الثانية عشرة ظهرًا.

وتنظم الندوة لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، وتدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري، ويشارك به: الناقدة المصرية اعتدال عثمان، الكاتب والروائي السورى نبيل سليمان، يبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا عبر تطبيق زووم.

كما ينظم المجلس ندوة «الوعى بقيم الحياة الزوجية والاستقرار الأسرى» يوم الثلاثاء 24 مايو 2022، الثانية عشرة ظهرًا، وتنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا، ومقررها الدكتور أحمد مجدي حجازي بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 24 مايو 2022 بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الدكتور أحمد مجدى حجازى- مقرر اللجنة، ويشارك بها الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس، الدكتورة أمل مبروك عبد الحليم، الدكتور حسين على حسن.

تفاصيل ندوة «الترجمة والثقافة الرقمية»

وينظم المجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 26 مايو 2022- السادسة مساءً ندوة بعنوان «الترجمة والثقافة الرقمية» والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس ومقررها الدكتور أنور مغيث، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ومقررها المهندس زياد عبد التواب وذلك في تمام السادسة مساء يوم الخميس 26 مايو 2022 بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الدكتور جهاد محمود- أستاذ الأدب المقارن والنقد الحديث المساعد نائبة مقرر لجنة الترجمة ويشارك بها الدكتور حسين محمود حسين عميد كلية اللغات والترجمة - جامعة بدر، الدكتور خالد البلتاجي أستاذ اللغة التشيكية بقسم اللغات السلافية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس.

والدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المهندس محمد فاضل – رئيس مجلس إدارة شركة بيان جروب للابتكار الرقمى.