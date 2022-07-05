أول رد فعل من والد نيرة على إعلان فريد الديب استعداده للدفاع عن قاتلها

علّق أشرف الغريب، والد الطالبة «نيرة» التي قٌتلت بيد زميلها محمد عادل، على استعداد فريد الديب قبول الدفاع عن المتهم بقتل ابنته أمس الاثنين، وذلك قبل ساعات قليلة من النطق بالحكم على المتهم بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الاعدام بحقه.

وقال والد الطالبة نيرة أشرف لـ«الوطن»، في تعليقه، «ربنا كبير، وإن شاء الله هنرجع مجبورين الخاطر بكرة».

قتل نيرة كسر قلب والدتها

وأوضحت والدة نيرة، أن الفراق صعب، وأن قتل نيرة بهذه الطريقة البشعة كسر قلبها، مؤكدة أن دماء ابنتها لن تضيع، وسيتم غدا النطق بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا.

وكيل مدرسة يهدي مصاحف على روح نيرة

ووجهت أسرة نيرة الشكر إلى أسامة الشافعي وكيل مدرسة سابق، وأحد أبناء مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، لحرصه على طبع مصاحف وتوزيعها على روح نيرة.