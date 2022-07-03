شيرين رضا ترفض الدية: الإعدام لقاتل طالبة المنصورة

أعلنت الفنانة شيرين رضا عن غضبها الشديد لما يتم تداوله عن محاولات دفع دية لأهل نيرة أشرف.

وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: «الدية لا تجوز على القتل العمد، نفسي أعرف إيه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس؟ يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة، ⁧‫الإعدام لقاتل طالبة الجامعة‬⁩ ⁧‫حق نيرة أشرف‬⁩».

الدية لا تجوز علي القتل العمد!!! نفسي اعرف ايه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس؟؟؟؟ يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة!! #الإعدام_لقاتل_طالبة_الجامعة #حق_نيرة_أشرف — Shereen Reda (@ShereenReda) July 3, 2022

مقتل طالبة المنصورة

في يوم 20 يونيو الماضي قتل شاب زميلته طالبة جامعة المنصورة، أمام إحدى البوابات حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة، ليتم الحكم عليه منذ أيام بإحالة أوراقه إلى المفتي، ليظهر عدد من المعارضين على حكم الإعدام يطالبون بدفع دية لأسرة الفتاة.

شيرين رضا ومسلسل شغل عالي

وتألقت الفنانة شيرين رضا، خلال السباق الرمضاني 2022، بالمسلسل الكوميدي «شغل عالي»، الذي شاركها في بطولته الفنانة فيفي عبده، وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وأعلنت شيرين رضا مؤخرا في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها تعتزل الأعمال الدرامية لأنها تتطلب مجهودا كبيرا وسهرا وذلك بعد المجهود الشاق الذي بذلته أثناء التصوير.