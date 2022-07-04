طالبة بالإعدادي تهتك عرض طفلة في المنصورة.. ووالدتها: «كانوا لوحدهم»

حررت ربه منزل في محافظة الدقهلية اليوم، محضرًا بقسم شرطة ثان المنصورة اتهمت فيه طفله عمرها 14 سنة، جارتهم بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة بهتك عرض ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وقامت بفض غشاء بكارتها أثناء قيامهن باللهو بمنزلها، وباستدعاء المشكو في حقها اعترفت في محضر الشرطة بقيامها بذلك دون قصد منها، وأكدت والدتها أنها كانت في عملها وقت ارتكاب الواقعة.

بلاغ أم الطفلة المعتدى عليها لقسم ثان المنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من ربه منزل تدعي «دينا م. ح.»، 27 سنة، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم، تتهم فيه جارتهم طفله عمرها 14 سنة، وتدعي «زينب ر. إ.» تلميذة بالصف الثاني الإعدادي، بهتك عرض ابنتها الصغيرة وتدعي «فرحة أ. م.» عمرها 7 سنوات، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وقيامها بفض غشاء بكارتها بإصبعها حال لهوهن بمنزل الأولى.

اعتراف الطفلة بارتكاب الواقعة: دون قصد

وباستدعاء المشكو في حقها ووالدتها اعترفت بارتكاب الواقعة دون قصد منها وبسؤال والدتها وتدعى «ليلي إ. ع.»، 32 سنة، عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال أيدت ذات المضمون وأضافت أنها كانت بالعمل حال تواجد ابنتها بالمنزل بمفردها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8159 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2022، وأحيل للنيابة العامة والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وتاريخ الإصابة.