شيرين رضا تدعم طالبة المنصورة: ربنا يصبر أهلها على كم التنمر

حرصت الفنانة شيرين رضا على دعم فتاة المنصورة نيرة أشرف وأسرتها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت شيرين رضا قائلة: «الله يرحمك يا ⁧‫نيرة أشرف‬⁩ ويحرق قلب كل واحد ذم فيكي بعد موتك، يا رب يصبر أهلها على هذا الكم من التنمر، شيء مخيف كم الحقد والكره اللي حوالينا».

الله يرحمك يا #نيرة_أشرف ويحرق قلب كل واحد ذم فيكي بعد موتك. يا رب يصبر اهلها علي هذا الكم من التنمر. شيء مخيف كم الحقد والكره اللي حولينا — Shereen Reda (@ShereenReda) July 2, 2022

تفاصيل مقتل طالبة المنصورة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في يوم 20 يونيو الماضي مقطعا مصورا للحظة قتل شاب لزميلته طالبة جامعة المنصورة، أمام إحدى البوابات حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة، ليتم الحكم عليه منذ أيام بإحالة أوراقه إلى المفتي.

شيرين رضا ورمضان 2022

وشاركت الفنانة شيرين رضا، خلال السباق الرمضاني 2022، بالمسلسل الكوميدي «شغل عالي»، الذي شاركها في بطولته الفنانة فيفي عبده، وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وأعلنت شيرين رضا مؤخرا في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها تعتزل الأعمال الدرامية لأنها تتطلب مجهودا كبيرا وسهرا.