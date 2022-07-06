أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-7-2022 في الأسواق المصرية

قد يتلاعب البعض بأسعار الخضروات وكذلك أسعار الفاكهة، ولهذا يتابع عدد كبير من المواطنين حركة الأسعار بكل أنواعها بشكل دائم ومستمر، كون تلك السلع تمد الجسم بالعناصر المفيدة التي تساعده في بناء جسم صحي وقوي، تمنحه القدرة على تقوية المناعة، ومنها سعر الفاكهة الصيفية كالتين البرشومي والشمام والكنتالوب.

اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو من عام 2022، تحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تأتي الأسعار بكافة أنواعها حسب الوزن، إذ سجل سعر كيلو المانجو السكري، اليوم الأربعاء 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح، اليوم الأربعاء 6 يوليو، بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع.

وجاء سعر كيلو الموز اليوم الأربعاء ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وأخيرًا تراوح سعر كيلو العنب بين 15 و20 جنيهًا باختلاف النوع، كما تراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو البطيخ بين 3 و5 جنيهات، ليتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا .

سعر الفاكهة في سوق العبور

بسعر تراوح بين 14 و20 جنيهًا، سجل سعر كيلو المانجو السكري في سوق العبور، وبلغ سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4.25 جنيه داخل سوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و10 جنيهات، فيما بلغ سعر العنب الأسود بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 13 و17 جنيهًا، وجاء سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وبالنسبة لسعر الكيلو جرام من المانجو العويس تراوح بين 17 و27 جنيهًا.