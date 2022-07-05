تخريج الدفعة الثالثة من دورة «الروبوت» بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من الدورة التدريبية المتقدمة لبرمجة «الروبوت والأردوينو»، لأبناء الصحفيين، والتي نظمتها تحت عنوان «المخترع الصغير».

نقابة الصحفيين

وتضمّنت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد في نقابة الصحفيين، بحسب بيان، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات أبناء الصحفيين في مجال البرمجة وتكنولوجيا الأكواد والروبوت، أهمها، تعليم الأطفال مهارات التعامل مع الالكترونيات.

كما تضمّنت الدورة، التدريب على مهارات تعلم الأكواد البرمجية، وتعلم مهارات تصميم «روبوت» ذاتي الحركة يتجنب الحواجز ومزود بـ«سينسور الألتراسونيك»، فضلا عن تعلم مهارات تصميم «روبوت» يمكن التحكم فيه من خلال الموبايل، وتعلم أساسيات الإلكترونكس والبرمجة بالأردوينو والروبوت، وتصميم مشروع التحكم في إضاءة الليد، وتعلم مهارات تصميم جهاز الإنذار وإشارات المرور.

دورة تدريبية

وذكرت لجنة التدريب في بيانها، أنّ الأطفال الخريجين قدّموا عرضا شيقا لمشروعات التخرج، والبرامج التي نجحوا في تصميمها، وأبرزها برمجة «جهاز الإنذار المبكر» وبرمجة برنامج «إشارات المرور»، فضلًا عن نجاحهم بشكل كامل في برمجة روبوت عبارة عن ألة متحركة تشبه ألة كشف المفرقعات، وذلك تحت إشراف المهندس السيد هزاع خبير برمجة الاردوينو والروبوت.

وفي نهاية الحفل، كرّم الكاتب الصحفي حماد الرمحي، الخريجين، وسلّمهم شهادات التكريم.