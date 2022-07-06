سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 6-7-2022 في محال الصاغة

كشف العاملون في محلات الصاغة عن أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 6 يوليو، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، إذ تكثر عمليات البحث عن أسعار المشغولات الذهبية بشكل يومي خاصة من يستعدون لإقامة حفل العرس والخطوبة.

واليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو الجاري، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21 استجابة وتلبية لبحث المواطنين عن سعر المعدن الأصفر، التي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الذهب اليوم

نحو 1094,857 جنيه للبيع و1,011,429 جنيه للشراء، هو سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، ليسجل اليوم نحو 7,664 جنيه للبيع، و7,712 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة مالية تتراوح بين 821 و826 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

ونحو 1127 جنيهًا للبيع، و1131 جنيهًا للشراء، كانت القيمة التي سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1102 جنيه للبيع، و1095 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,072 جنيه، بما يعادل 56.83 دولار في أسواق المال، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 803.73 جنيه، بما يعادل 42.62 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7506 جنيها، بما يعادل 3977 دولار.

وجاء سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 535.92 جنيه، أي ما يعادل 51.03 دولار.