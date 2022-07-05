الذهب عند أقل مستوى في 5 أشهر.. تعرف على سعر الأوقية اليوم

انخفض الذهب بالقرب من 1810 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، حيث خفف ارتفاع أسعار الفائدة الوشيك من البنوك المركزية جاذبية السبائك.

سعر الفائدة الأمريكية في يوليو

وعزز صانعو السياسة الفيدرالية التوقعات لمزيد من التشديد النقدي، مما يشير إلى رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو لوقف ارتفاع الأسعار.

رفع تكاليف الاقتراض

من المتوقع أيضًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة في يوليو، وأن يرفع تكاليف الاقتراض إلى المنطقة الإيجابية في الربع الثالث.

في الوقت نفسه، أدى تشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما دفع المستثمرين نحو أمان الدولار ودفع إلى انخفاض واسع في أسعار السلع الأساسية.

توقعات بارتفاع الذهب

تاريخياً، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1829.91 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، وسط توقعات أن يتم تداوله عند 1890.37 دولار في غضون 12 شهرًا.

يجري تداول المعدن الأصفر في الغالب في بورصة OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية «COMEX»، وبورصة شنغهاي للذهب «SGE»، ويتكون العقد الآجل القياسي من 100 أوقية.

ويُنظر للذهب باعتباره استثمارا جذابا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويُستخدم بواقع نصف الاستهلاك العالمي في المجوهرات، و40% في الاستثمارات، و10% في الصناعة.

وتضم قائمة الدول الأكبر إنتاجاً للمعدن الأصفر كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين للمجوهرات هي الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.