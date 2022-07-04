«جولد إيرا» تتوقع وصول سعر أوقية الذهب إلى 2000 دولار

تتوقع مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا»، صعود أوقية الذهب خلال التحركات الأسبوعيه إلى مستويات 1830 دولارًا، على أن تشمل التحركات هبوط إلى مستويات 1800 إلى 1795 دولارًا، ومن ثم الارتفاع إلى مستويات 1810 دولارات ثم مستوى 1820 دولارًا لتواصل الارتفاع إلى 1835 نقطة.

يفشل هذا التحليل الصاعد فى حال تم الإغلاق أسفل مستويات 1780 نقطة، أهم الدعوم خلال تحركات الأسبوع 1800-1792 دولارًا، وأهم المقاومات خلال الأسبوع 1825-1835 دولارًا.

الركود الاقتصادي

والسؤال هل سيؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بطريقة قوية إلى حدوث ركود؟، والتجربة التاريخية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشأن قدرتها على احتواء التضخم الكبير دون التسبب في انكماش اقتصادي ليست مشجعة.

ارتفاع أوقية الذهب إلى 2000 دولار

وتتوقع «جولد إيرا»، أن يحدث ركود ومن ثم سوف يقلل من ذلك الفيدرالى الأميركي في العام المقبل ولذلك سوف تهبط أسعار الذهب ونتوقع أن تستهدف مستويات متدنية ومن ثم سوف ترتفع لتحقق 2000 دولار للأوقية، هذا على المدى البعيد والذي سوف يحدث عندما لا تطيق البنوك المركزية الانكماش أو الركود وتبدأ في سياسية توسعية مره أخرى مكلله بالديون.

ارتفاعات حادة فى الموشرات

وترى «جولد إيرا» في حالة النظر index misery أو كما يطلق عليه مؤشر البؤس فبالرغم من أنه لا تزال العمالة قوية لكن مؤشر البؤس وهو مجموع معدل البطالة ومعدل التضخم مرتفع نسبيًا بالفعل ويمكن أن يستمر في الارتفاع إذا تدهور النشاط الاقتصادي أكثر لذلك إذا تدهورت الأمور الاقتصادية سوف نرى ارتفاعًا حادًا في الموشرات.

توقعات التضخم

وترتفع توقعات تضخم المستهلكين بشكل كبير، ما يزيد من مخاطر تراجعها كما حدث في السبعينيات كما يتوقع المستهلكون الآن أن يصل التضخم إلى 4.5٪ خلال الإثنى عشر شهرًا المقبلة وفقًا لمسح جامعة ميتشيغان وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.