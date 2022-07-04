تطورات اقتصادية هامة.. انخفاض الذهب وسقوط البيتكوين وتقلبات النفط

انخفضت أسعار الذهب منذ ذروته القياسية في 8 مارس الماضي، وهو ما جعل المتداولين المختلفين مع الذهب يتجهون إلى طرق أخرى للاستثمار لنفورهم من المخاطرة، خاصة بعد تحقيق الذهب خسائر.

وقال موقع investing إنه يمكن لتجار المخاطرة الشراء الآن ويمكن للمتداولين المعتدلين الشراء إذا وجدوا السعر قابلاً للارتفاع.

وبجانب الذهب عمق البيتكوين انخفاضه إلى 19000 دولار، وهو الآن على حافة الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، وأكمل السعر نموذجًا هبوطيًا، مما يعزز التوقعات الهبوطية على المدى الطويل.

وتنخفض عملة البيتكوين لليوم الثامن على التوالي، لتكمل نموذجًا استمراريًا في اتجاه هبوطي، ووفقًا للمبادئ القياسية للتحليل الفني يمكن أن تنخفض العملة المشفرة إلى الصفر.

تقلبات شديدة لأسعار النفط

وعلى الجانب الآخر من الاقتصاد، شهدت أسعار النفط تقلبات استثنائية نتيجة مروره بأخبار دراماتيكية، وتتأرجح أسعار النفط بين توقعات انخفاض الطلب وسط قيود الصين والركود من ناحية واضطرابات الإمدادات من ناحية أخرى.

بنك «جيه بي مورجان» يتوقع تسجيل البرميل 380 دولارًا إذا ردت روسيا على العقوبات

وأعطى بنك «جيه بي مورجان» هدفًا صادمًا عند 380 دولارًا للبرميل إذا ردت روسيا على العقوبات بالحد من إمداداتها من الخام، وكان المضاربون على تراجع الأسعار يضغطون على النفط منذ ذروته في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ 2008، والاتجاه التصاعدي منذ أدنى مستوى له في ديسمبر 2021.

ويقوم السعر بتطوير علم صاعد قد يشير اختراقه الهبوطي إلى حركة هبوط أخرى، حيث يختبر أدنى المستويات السنوية، على عكس التوقعات الدراماتيكية المذكورة في السابق بارتفاعه.