طبيبة بيطرية: 3 شروط للأضحية الصحيحة.. أبرزها خلوها من الحمى القلاعية

قالت الدكتورة سمر عبدالرحمن، طبيبة بيطرية، إن هناك شروطا يجب توافرها في أضحية عيد الأضحى المبارك، وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث إن الحيوانات المتاحة للأضحية هي «الجمال، الأبقار، الخراف والماعز».

شروط متعلقة بأعمار الأضاحي بالعيد

وأضافت سمر، في مداخلة هاتفية، على شاشة «dmc»، أن الحيوانات المتاحة للذبح كأضحية، لها شروط متعلقة بالسن، فالجمال ينبغي أن يكون عمرها 5 سنوات، والأبقار عامين، والماعز عام واحد، بينما يكون عمر الخراف 6 أشهر، لافتة إلى ضرورة التأكد من أن الأضحية ترى ولا تكون مصابة بالعمى، فضلًا عن التأكد من عدم إصابتها بأي مرض، ومنه العرج والحمى القلاعية.

علامات توضح أن الأضاحي سليمة وغير مصابة

وأوضحت الطبيبة البيطرية أنه ينبغي عدم تناول الأضحية للطعام قبل 12 ساعة من الذبح والاكتفاء بشرب الماء فقط، مشيرة إلى ضرورة ظهور علامات النشاط والحيوية على الأضحية، فضلًا عن تناولها الطعام بصورة طبيعية.

الحمى القلاعية تنتقل للإنسان عن طريق اللبن غير المغلي

وطمأنت «عبدالرحمن» المواطنين بأن مرض الحمى القلاعية، لا يصيب الإنسان عن طريق أكل اللحوم، حيث إن المرض يمكن انتقاله من الحيوان إلى الإنسان عن طريق اللبن غير المغلي بصورة جيدة، وأن الإصابة بالحمى القلاعية تكثر بنسبة كبيرة بالحيوانات صغيرة السن نظرًا لمناعتها الضعيفة.

وأكدت الطبيبة البيطرية أن أعراض الحمى القلاعية واضحة حيث يكون الحيوان مصابا بارتفاع كبير في درجة الحرارة حوالي 40 درجة، ووجود جروح في الفم واللسان والقدم.

وتابعت الطبيبة البيطرية أنه من الأعراض اللافتة لإصابة الحيوان بالحمى القلاعية هي الضعف والهزل، لافتة إلى أنه يمكن التعرف على لحوم الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية من ملمسها الذي يشبه ملمس الصابون ولا يمكن الإمساك بها مثل اللحوم الطبيعية، فضلا عن رائحتها الكريهة.