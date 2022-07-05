موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر.. اعرف التوقيتات والاستعدادات

في العيد الصغير والكبير، كما يطلق عليه المصريون يهتم الناس بالصلاة والاحتفال والشعور بأجواء وفرحة تلك الأيام، من خلال أداء الطقوس التي أمرنا الله بها، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر، لأداء الصلاة في وقتها المحدد وفق كل مدينة أو محافظة على مستوى الجمهورية.

ونشرت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

وجاء موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر كما يلي:

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد في طنطا 5:25

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:24

موعد صلاة العيد في بنها 5:25

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد في السويس 5:21

موعد صلاة العيد في العريش 5:13

موعد صلاة العيد في الطور 5:20

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد في طابا 5:13

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:22

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:27

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:26

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد في المنيا 5:32

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد في قنا 5:29

موعد صلاة العيد في أسوان 5:32

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:41

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 5:39

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:40

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:20

موعد صلاة العيد في دمياط 5:20

موعد صلاة العيد في السلوم 5:47

موعد صلاة العيد في نويبع 5:15

موعد صلاة العيد في حلايب 5:21

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:23

استعدادات الأوقاف لصلاة عيد الأضحى

من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، إنّه جرى تشكيل غرفة عمليات برئاسة القطاع الديني وعضوية المديريات على مستوى الجمهورية، حتى انتهاء صلاة العيد، مشيرا إلى أنّ الصلاة ستقام في الساحات والمساجد الكبرى والمساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة، كما سيتم فتح جميع مصليات السيدات في المساجد.