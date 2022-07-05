القصة الكاملة لتخلص فتاة ليل وزوجها من زميلتها.. البغاء مقابل 2000 جنيه

مجموعة من الفتيات داخل ملهى ليلي، يتنافسن على الجلوس على طاولة، بعد جذب «الزبون»، وتكون الفتاة الأكثر جذبا للزبائن، مدللة لدى صاحب الملهى الليلي، هذا ما حدث من «شيماء»، التي كانت أكثرهن جذبًا للجميع، وهو ما جعل «نهى» تضمر في نفسها الضغينة تجاهها، وتقرر الانتقام منها، وتقطيع جثمانها، وإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها وزوجها.

لجأت المجني عليها «شيماء»، صاحبة الخمسة والعشرين عاما إلى الملهى الليلي، بعد أن ضاقت بها الأرض بما رحبت، واضطرت إلى العمل في هذا المكان، ونظرًا لجمالها الشديد، كان كل مترددي الملهى ينجذبون إليها، ويتمنون أن تجلس معهم على الطاولة ذاتها، ما أثار غضب المتهمة الأولى «نهى. إ»، صاحبة الـ29 عاما.

خطة للتخلص من الضحية

وقررت الانتقام منها، وأعدت خطة محكمة، طلبت من زوجها «محمد. ر»، 32 عامًا، مدرب كمال أجسام، أن يساعدها في تنفيذها بعد إلحاح منها لرفضه الأمر في البداية، لكن في النهاية استجاب لها، وقررا وضع خطة للإيقاع بها، واستدراجها إلى شقتهما لقتلها.

مكالمة هاتفية من المتهمة الأولى إلى المجني عليها «شيماء»، تخبرها فيها أنها غفرت لها ما صدر منها في مكان عملهما، والمشادة الكلامية التي اعتدت فيها عليها، وقررت أن تقدم لها هدية بسيطة، وهي مبلغ مالي قدره 2000 جنيه، مقابل ممارسة البغاء مع ثري عربي في شقتها الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

على الفور وافقت المجني عليها على العرض، حددت موعدا لإتمام اللقاء، وتابعتها المتهمة الأولى تليفونيا، منذ خروجها من منزلها في منطقة بولاق الدكرور، وصولا إلى الشقة محل ارتكاب الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، وما إن وصلت الضحية إلى محطتها الأخيرة، حتى انقض عليها المتهمان ليلتهما فريستهما، فعاجلها المتهم الثاني بضربة في مقدمة رأسها، وأطبق بيديه على رقبتها، حتى فاضت روحها.

حقيبة سفر بها أشلاء آدمية

هدأت نيران الغيرة التي أشعلتها شيماء في صدر «نهى» بعدما رأتها جثة أمامها، وقررت أن تقطع جثمانها لكي تهدأ أكثر، فأحضرت هي وزوجها المتهم الأول «سكين، ساطور، منشار»، وقطعاها إلى أشلاء، فوضعا رأسها بعد أن قاما بفصله عن جسدها، والجزء العلوي منها داخل حقيبة سفر وألقياها على طريق الواحات لإخفاء معالم جريمتهما، حتي عثر عليها أحد الأشخاص، وأبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن عثوره على حقيبة سفر بها أشلاء آدمية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى مكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول مكان الواقعة، وعمل خطة محكمة لضبط الجناة، وحضرت النيابة العامة التي أمرت بفحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغييب، حتي أرشدتهم الكاميرات إلى طرف الخيط وهو أن مرتكب الواقعة رجل وامرأة حسبما رصدوا.

وبتتبع خط سير الجناة، تم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق معهما، واعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة بدافع الغيرة من المجني عليها، وتم اصطحابهما لمكان الواقعة لتمثيل جريمتهما، وأمرت بعدها النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، والتي أصدرت حكمها في القضية التي حملت رقم 17425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان أكتوبر، والمقيدة برقم 2693 لسنة 2021 كلي نيابة السادس من أكتوبر، بإحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.