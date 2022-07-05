تعرف على دعاء نية الأضحية قبل حلول عيد الأضحى.. ليس له صياغة ثابتة

دعاء نية الأضحية، من أكثر ما يبحث عنه المسلمين خلال هذه الفترة، نظرا لاقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المضحون في هذا اليوم، على اغتنام ثوابه كاملا، لذا يجتهدون في العبادة والتقرب إلى الله، والالتزام بتعاليمه الكريمة عند ذبح الأضحية، لما في هذه الشعائر المباركة من ثواب كبير.

دعاء نية الأضحية

يعد دعاء نية الأضحية، من الأدعية التي لم يذكر لها صياغة واحدة ثابتة، لكن هناك أكثر من دعاء، يمكن ترديده لهذا الغرض الكريم، من تلك الأدعية:

- «بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهم هذا منك ولك»

- «إنِّي وجَّهتُ وجهيَ للَّذي فطرَ السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا منَ المشرِكينَ إنَّ صلاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ لا شريكَ لَهُ وبذلِكَ أمرتُ وأنا أوَّلُ المسلمينَ اللَّهمَّ مِنْكَ ولَكَ».

أدعية أخرى لـ نية الأضحية

ليس ما سبق فقط دعاء نية الأضحية، بل هناك العديد من الأدعية الأخرى، التي يحبذ على العباد الحرص على ترديها منها:

- «اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك، والتصديق برسولك والأئمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين».

- «اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي».

دعاء يستحب ترديده عند النحر

جاء ضمن دعاء نية الأضحية، التي يستحب على العبد ترديدها عند النحر، والذي يعد أبرز ما يقال عند النحر، هو: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».