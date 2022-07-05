ما هو دعاء النحر في عيد الأضحى؟.. اللهم منك ولك

أيام معدودات وتبدأ احتفالات المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، وعند الذبح يفضل ترديد دعاء النحر في عيد الأضحى، إذ إن ذكر الله في كل الأوقات من الأمور المستحبة وعلى المسلم الإكثار من ذلك، لاسيما عند اتباع أحد شعائره، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير بعض الأدعية التي يفضل ترديدها عند ذبح الأضحية.

دعاء النحر في عيد الأضحى

دعاء النحر في عيد الأضحى لا يوجد له صياغة محددة، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في هذه اللحظة، ومنها:

- إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك.

دعاء النحر في عيد الأضحى كما ورد عن النبي

وقد ورد عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فيما يتعلق بدعاء النحر في عيد الأضحى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يضحي يوم عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: (إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)، أخرجه أحمد في مسنده.

وغير دعاء النحر في عيد الأضحى، يستحب في هذه اللحظة أن يقوم القائم بالذبح بأن يسمي الله ويصلي ويسلم على النبي الكريم إلى جانب الدعاء بالقبول.

وبعد الانتهاء من دعاء النحر في عيد الأضحى وذبح الأضحية، يستحب أن ينتظر المضحي قليلا بعد ذلك ولا يبدأ في السلخ إلا بعد أن تسكن جميع أعضاء الأضحية ويتحقق من أن الروح قد فارقت الجسد تمامًا، ومن السنن في عيد الأضحى المبارك، أن يأكل المؤمن ويطعم ويدخر من لحم الأضحية، وهذا لما قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ».

وعن دعاء النحر في عيد الأضحى المستحب، فيفضل ترديد هذا الدعاء: «اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين»