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عاجل .. الأوقاف: وقف مدير إدارة شبين الكوم عن العمل وإنهاء عمله الإداري

الأوقاف: صلاة عيد الأضحى قائمة بالساحات والمساجد التي تقام بها الجمعة

كتب:

إسراء سليمان
02:32 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
وزارة الأوقاف - أرشيفية

وزارة الأوقاف - أرشيفية

قرر الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، وقف السيد يحيى محمد عبدالخالق برغوث، مدير إدارة أوقاف شبين الكوم، عن العمل، وإنهاء عمله الإداري، لحين انتهاء التحقيق فيما نسب إليه من مخالفة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عنها، سبب الإيقاف، «نظرًا لما صدر عن المذكور من تصريحات تخالف تعليمات وتوجيهات الوزارة، بشأن تجهيز الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك».

وزارة الأوقاف

وتابعت وزارة الأوقاف، أنّها أحالت الشيخ زكريا الخطيب، مدير مديرية أوقاف المنوفية، إلى لجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، لمعرفة مدى مسؤوليته عما صدر من مدير إدارة شبين الكوم، مع تقصيره في عمله.

صلاة عيد الأضحى

وأكدت وزارة الأوقاف أنّها وجّهت جميع المديريات بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

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الأوقاف: صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.