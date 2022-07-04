عاجل.. الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة في معهد التمريض: اعرف الشروط والمصروفات

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022 - 2023م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة وزارة الأوقاف، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2021 - 2022م لغة إنجليزية، من محافظة القاهرة الكبرى، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة، مع التأكيد أن الأولوية لمحافظة القاهرة.

مصروفات معهد التمريض الفني

وجاءت المصروفات الدراسية على النحو التالي:

- ثمانية آلاف جنيه 8000 ج لطلاب الصف الأول الثانوي

- ثمانية آلاف جنيه 8000 ج لطلاب الصف الثاني الثانوي

- ثمانية آلاف جنيه 8000 ج لطلاب الصف الثالث الثانوي

- عشرة آلاف جنيه 10000 ج الصف الرابع النقل (الفرقة الأولي)

- عشرة آلاف جنيه 10000 ج للصف الخامس الدبلوم (الفرقة الثانية)

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يتم تدفع المصروفات على دفعتين ، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبول ، والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، وذلك طبقًا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى تصدر من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف .

شروط القبول بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الدعاة

وحددت وزارة الأوقاف شروط القبول بالمعهد الفني للتمريض

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية .

2- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عامًا .

3- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي والكشف الطبي .

4- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبة .

5- المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

6- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

7- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

8- يشمل اختبار القدرات تحريري أو شفوي خلال كشف الهيئة (اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة.

9- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة ، اللباقة في الحديث ، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله ، المظهر العام ، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن).

10- الكشف الطبي (يتم بواسطة القوميسيون الطبي (اللجان الطبية بالمستشفى) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وأذن وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل، والأشعة ورسم القلب) .

ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات.

عنوان معهد التمريض الفني التابع لمستشفى الدعاة

يشار إلى أن معهد التمريض الفني يقع في شارع قاسم أمين من ش ولي العهد بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين أمام منار مصر للبترول بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.