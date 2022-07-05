الأوقاف: صلاة عيد الأضحى ستقام في الساحات والمساجد الكبرى «فيديو»

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّه في إطار استعداد الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تمّ تشكيل غرفة عمليات برئاسة القطاع الديني وعضوية كل المديريات على مستوى الجمهورية بالأمس حتى انتهاء صلاة العيد.

صلاة عيد الأضحى

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن صلاة العيد ستقام في الساحات والمساجد الكبرى والمساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة، كما سيتم فتح جميع مصليات السيدات في المساجد.

الأوقاف تستهدف جمع صكوك الأضاحي لـ2.5 مليون أسرة

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيجرى تخصيص أماكن في الساحات للأطفال، كما تم التنبيه على الأئمة في إطار البرنامج الصيفي للطفل، شرح كيفية أداء الصلاة للأطفال.

وشدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على أن مديريات الأوقاف تنسق مع المحافظين، حسب استيعاب وتغطية الأماكن التي ستؤدَّى فيها صلاة العيد، ولن تتجاوز خطب العيد عشر دقائق، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في مشروع صكوك الأضاحي، إذ جرى إطلاقه في عام 2015، وتم جمع 30 مليون جنيه وهو ما زاد إلى 124 مليونًا في العام الماضي، وتستهدف الوزارة 2.5 مليون أسرة.