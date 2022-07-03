الأوقاف: صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك قائمة محددة بالساحات والمساجد الكبرى التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تلك الساحات جرى توزيعها من قبل المديريات الإقليمية لكل المحافظات.

عبدالعزيز: الوزارة قامت بتعميم تنبيهها على كافة المديريات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن الوزارة قامت بتعميم تنبيهها على كافة مديري المديريات للاستعداد الكامل في الساحات والمساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الأضحي.

فتح مصلى السيدات بالمساجد خلال صلاة العيد

وأوضح أنه يتم فتح مصلى السيدات بالمساجد خلال صلاة العيد، كما يكون هناك تواجد أيضا للأطفال مع عدم منعهم من أداء صلاة العيد، «سنعمل على تعليم الأطفال كيفية أداء صلاة العيد».

ونفى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما نشر مؤخرا بشأن إلغاء صلاة العيد في الساحات، حيث أن صلاة العيد تقام بانتظام خلال عيد الأضحي المبارك، ولن يتم تكرار ما حدث خلال عيد الفطر الماضي، «خلال عيد الفطر الماضي تم فتح الساحات للصلاة، وكان هناك تواجد للسيدات والأطفال».

وأشار إلى أنه تم تفويض مديري المديريات بالإعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية.