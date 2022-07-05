ضبط 1556 قضية تموينية متنوعة.. والتحفظ على 28 طن أقماح محلية

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1556 قضية تموينية متنوعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 1556 قضية تموينية متنوعة بينهم قضيتي حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 151000 عبوة سجائر، و438 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 8 أطنان دقيق أبيض وأعلاف حيوانية.

كما ضبطت الحملات 613 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية تصرف في الدقيق المدعم و171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و164 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و84 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق و82 قضية توقف عن الإنتاج و96 قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت 6,260 طن دقيق بلدي مدعم و6490 رغيف خبز، إضافة إلى 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

التحفظ على 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

وضبطت الحملات قائدي سيارتين حال سيرهما بمحافظة البحيرة، محملة بكمية قدرها 50 طن سكر تمويني مدعم، و127500 بيضة لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول في 3 محال بمحافظة القاهرة، و2٫4 طن لحوم مجمدة ومستلزمات إنتاج داخل مصنع لتصنيع البسطرمة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، و30 طن ملح طعام داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة المنوفية، و6 أطنان أعلاف حيوانية داخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وصادرت الحملات 136000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة وتوزيع السجائر دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، و9200 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر مهربة جمركياً داخل مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 28,475 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 24 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ 52,125 طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 7 قضايا بمضبوطات بلغت 359 قطعة و43 قطعة صوتية و71 قطعة ضوئية و245 ملصق.