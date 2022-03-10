نتائج حملات تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة تموينية، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (13٫650 طن سلع غذائية "أرز – عدس – فول – دقيق" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (صاحب مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، وذلك لقيامه بتخزين وحجب وإحتكار السلع الغذائية والإتجار بها فى السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إحتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (8٫250 طن أرز – 6 طن سكر –ماكينة تعبئة وتغليف – 500 كيلو جرام أكياس فارغة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (المسئول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وذلك لقيامه بتخزين وحجب وإحتكار السلع الغذائية والإتجار بها فى السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إحتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (7٫150 طن دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) ، بحوزة (المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% المنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وبيعها للمخابز غير المرخصة بقصد الإستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعه ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إحتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) غير مرخصة فى مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع ) "بدون ترخيص" ، يتم خلالها تداول المستلزمات الطبية وتعبئة الأعلاف الحيوانية والمطهرات والمنظفات والمعطرات المنزلية ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (3٫9 طن مواد خام تُستخدم فـى تصنيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر - 406000 قطعة منتج نهائى لكمامات وملصقات طبية وعبوات لحفظ العينات الطبية مغشوشة ومقلدة - 16 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية - 1٫7 طن جلود دواجن ولحوم مجهولة المصدر ومصنعات ومقطعات لحوم ودواجن بدون بيانات منسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومُعدة للتداول - 3 طن - 3000 عبوة مواد خام ومنتج نهائى لمبيدات حشرية ومطهرات ومعطرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول ).

حملات تموينية مكبرة بالدقهلية لإحكام الرقابة على الأسواق

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (45) قضية مختلفة ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (7600 زجاجة زيت وبرطمان وأكياس سمنة ومكرونة بإجمالى وزن 4٫398 طن) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة شربين).

ضبط (1٫800 طن سكر حر) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائة "سكر" كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس).

ضبط (5 طن ملح طعام) مجهول المصدر وغيرصالح للإستهلاك الآدمى وغير مصحوب بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدره، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان كائن بدائرة مركز شرطة شربين).

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بالتصرف فى (1٫200 طن دقيق بلدى مدعم من حصة أحد المخابز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.