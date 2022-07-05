عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إعداد لائحة لإدارة الجلسات

قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إنَّ تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني جاء بالتوافق بين الدولة والمعارضة، وأغلب الأسماء التي تمّ اقتراحها من المعارضة نصفها يجلس على طاولة الحوار الوطني ضمن تشكيل مجلس الأمناء.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

وطالب «الشرقاوي» خلال كلمته في أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، بكتابة لائحة تحدد قواعد إدارة الحوار، وتكون القاعدة الأولى أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني هو الكيان المسؤول عن إدارة الحوار، مع توجيه كل التحية للأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها في تسهيل إجراءات الحوار الوطني.

لائحة الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ الجميع مدعو للمشاركة في الحوار المجتمعي، الا من أقصى نفسه بالمشاركة في العنف أو التحريض عليه.

وتعقيبًا على كلمة «الشرقاوي»، أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه بالفعل سيتمّ إعداد لائحة للحوار الوطني، إضافة إلى مدونة سلوك تحدد المسموح والممنوع خلال جلسات الحوار.