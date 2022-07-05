«شعبة الكوافير»: سعر «حلاقة العيد» يتراوح من 75 إلى 100 جنيه

يكثر الإقبال على الكوافيرات وصالونات الحلاقة من قبل المواطنين مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الرجال لاستقبال العيد بـ«حلاقة» الشعر والذقن، بينما تستقبله النساء بالزينة.

وتسود حالة من الركود في أغلب صالونات الحلاقة بعد انتهاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ولمدة أسبوعين، وذلك بسبب قيام البعض بالذهاب إلى الصالونات قبيل العيد.

التوقيت المُفضل لحلاقة الرجال.. يوم «الوقفة»

قال محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الرجال يؤجلون قص الشعر حتى «وقفة العيد»، حيث يقومون بعمل قصات مختلفة للشعر، كما يحرصون على تخفيف كثافة اللحية أو قصها بالكامل استعدادا للعيد، وتعبيرا عن فرحتهم بقدومه.

أضاف «الدجوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بعد العيد يسير العمل بالكوافيرات وصالونات الحلاقة، بخطى بطيئة لمدة أسبوعين، ثم يعود لمعدلاته الطبيعية.

الدجوي: 100 جنيه سعر حلاقة الشعر

وقال «الدجوي»، إن سعر الحلاقة للرجال يختلف من منطقة لأخرى، حيث يكون متوسط سعر قص الشعر في المناطق الراقية 100 جنيه، حلاقة الذقن بـ50 جنيها والصبغة بـ100 جنيه، بينما يكون متوسط سعر قص الشعر للرجال في المناطق المتوسطة بـ75 جنيها والذقن بـ25 جنيها، أما سعر قص الشعر في المناطق الشعبية بـ50 جنيها والذقن بـ15 جنيها.

إقبال من السيدات على الكوافير في عيد الأضحى

أشار رئيس شعبة الكوافير في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن إقبال النساء يكون كبيرا على الكوافيرات، بسبب كثرة الأفراح والمناسبات في عيد الأضحى.