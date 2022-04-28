تحذير عاجل من شعبة الكوافير للنساء قبل عيد الفطر: البروتين يسبب الصلع

وسط استعدادات النساء والفتيات لعيد الفطر، أطلقت شعبة الكوافير تحذيرات، وطالبت بضرورة توخي الحذر من البروتين والكرياتين المغشوش المتداول في بعض المحال إلى جانب قلم الكحل و«الميك أب»، الذي يباع على الأرصفة.

وأكدت أن عددًا كبيرًا من باعة تلك المنتجات لا يعرفون العلامة الأصلية للمنتج الأصلي، فهم لا يهتمون إلا بالربح المادي وخاصة في المواسم، لافتين إلى ورود شكاوى عدة إلى الغرفة من تداول بروتين وكرياتين للشعر يسبب الصلع.

مطالب بعدم فرد شعر النساء الحوامل بالبروتين والكيرياتين

وطالبت الشعبة النساء الحوامل بعدم اللجوء إلى عمل البروتين والكيرياتين في عيد الفطر المبارك بحسب محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

البروتين والكرياتين يحتوى على الفورمالين

وقال إن عددا كبيرا من السيدات تضررن من منتجات عناية بالشعر، خاصة الكيرياتين والبروتين، والتي تحتوي على نسبة عالية من الفورمالين التي تقتل الشعر وتؤدي إلى تلف الدورة الدموية، كما أنها تسبب أمراضًا سرطانية.

مصانع بير السلم تنتج ادوات التجميل لتحقيق ربح

وأشار «الدجوي»، إلى أنّ أغلب هذه المنتجات تنتجها مصانع بير السلم بهدف تحقيق أكبر مكسب مادي، ويتم اللجوء إلى الفورمالين بدلا من منتج الكيرياتين الخام ذي التكلفة العالية، والجزء الأخطر أن العميلة تتعرض لجلسة واحدة كل 6 أشهر، بينما يتعرض لها مصفف الشعر.

وفى سياق آخر، حذّر من صبغات الأكسجين مؤكدًا أنّها تسبب حساسية جلدية شديدة كالإحمرار والأكزيما والحكة في فروة الرأس وتورماً شديدا في مقدمة الرأس وحول العينين.

وأشار إلى أنّ أضرار أدوات التجميل المغشوشة تتخطى الأعراض الجلدية إلى التسبب في فشل الكلى والكبد إذ تتسرب مكونات الرصاص والزئبق والصبغات إلى داخل الجلد عبر مساماته ومنها إلى الكبد والكلى مسببة تليفا للأعضاء، فمستحضرات التجميل المغشوشة تحتوي على مواد كيميائية ومعادن سامة قد تؤدي إلى أمراض عدة في المستقبل تسبب خللًا هرمونيًا أو تشوهًا للأجنة، كقلم الكحل المقلد حيث تدخل فيه مادة «الجالينا»، السوداء اللامعة وفيها تكمن المشكلة؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من الرصاص السام بتركيزات عالية.

وتنصح الشعبة بضرورة معرفة المعلومات الكافية عن منتجات التجميل قبل شرائها كاسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج ويفضل شراء البروتين الأروجاينك وقلم الكحل السائل المصنوع من الحجر.