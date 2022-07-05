«الشرقية للدخان» تُحذر من سجائر مغشوشة في السوق.. «إزاي تفرق بينهم؟»

أكدت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات وزارة المالية والمتعلقة بتحذيرات مصلحة الضرائب من شراء منتجات التبغ والمعسل التي لا تحتوي على الطابع الضريبي «البندرول»، في إطار محاربة الغش التجاري، والذي يتطلب زيادة وعي المستهلكين وحثهم على عدم التعامل مع تلك المنتجات التي يتم تداولها خارج الإطار القانوني المحدد لذلك.

التأكد من وجود الطابع الضريبي «البندرول»

ووفقًا لتحذير مصلحة الضرائب، ناشدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني المستهلكين بضرورة التأكد من وجود الطابع الضريبي «البندرول»، على منتجات التبغ والتي تشمل اللون الأخضر الخاص بالمنتجات المحلية، واللون الأزرق للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي لمنتجات المعسل.

هاني: سوق موازية لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر المهربة

وأشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية «ايسترن كومباني»، بجهود الدولة المبذولة والمستمرة من ضبط العديد من تلك المنتجات المهربة، موضحًا أن هناك سوقًا موازية لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر العادية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية «مهربة»، وغير آمنة للاستخدام وهي عبارة عن سجائر مقلدة مغشوشة تشبه السجائر المحلية والمستوردة، وتداولها يضر بالاقتصاد المصري، لأنها لا تخضع لعمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لدخولها السوق المصري بطرق غير قانونية، مما يقلل موارد الدولة من هذه السلع نظرا لبيعها بنفس أسعار المنتجات الأصلية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكد تكاتف الشركة الشرقية «ايسترن كومباني»، مع جهود الدولة المبذولة لمكافحة المنتجات المهربة والقضاء على ظاهرة الغش التجاري لمنتجات التبغ.