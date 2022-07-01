«شعبة الدخان»: شركات السجائر تبدأ طباعة الأسعار على العلب لمنع التلاعب اليوم

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن قرار طباعة الأسعار على علب السجائر دخل حيز التطبيق بداية من اليوم الجمعة، وأكد أن القرار لم يؤجل من جانب جهاز حماية المستهلك.

وأضاف «الإمبابي»، في تصريح لـ«الوطن» أن الشركات العاملة في مصر بداية من الشرقية للدخان، وكل الشركات الأجنبية المنتجة بدأت في وضع الأسعار على العلب الخاصة بها عبر تقنية «كيو آر كود»، مشيرا إلى أن تلك التقنية تتيح للمستهلك مسح المربع المطبوع على العلبة بالهاتف الذكي ليتم إحالته إلى قائمة الأسعار الرسمية التي تبيع بها الشركة.

القضاء على التلاعب بأسعار السجائر

وأكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن القرار من شأنه القضاء على عمليات التلاعب بأسعار السجائر، حيث يستغل بعض التجار اضطراب السوق في بعض الأوقات لزيادة السعر دون أي مبرر، ورغم عدم زيادته من جانب الشركة المنتجية.

واعتبر «الإمبابي»، أن القرار يكتسب أهميته في الوقت الحالي نظرا لأنه يأتي عقب زيادة أسعار السجائر من جانب كل الشركات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن شركات السجائر اتفقت مع جهاز حماية المستهلك على آلية لمنع التلاعب بالأسعار في الأسواق، وهي الآلية التي تمثلت في طباعة «كيو آر كود» خاص بالسعر لكل منتج على حدة قبل 6 أشهر.

زيادة أسعار السجائر في مارس الماضي

وبدأت شركات السجائر، في شهر مارس الماضي، زيادة أسعار منتجاتها لكل الأنواع بقيمة جنيه، حيث أعلنت «الشرقية للدخان» زيادة أسعار منتجاتها لكل الأنواع بقيمة جنيه، كما رفعت «بريتش أمريكان توباكو»، المنتجة لـ«روثمانز ولاكي سترايك» أسعار منتجاتها بقيمة تراوح بين جنيه و3 جنيهات للصنف الواحد، بالإضافة إلى «فيليب موريس» التي رفعت سعر أصناف «مارلبورو وميريت وإل إم» فقط، وأبقت على سعر سجائر «إل إم» بقيمة تراوحت بين جنيه وجنيهان في العلبة.