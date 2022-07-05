عضو بـ«الحوار الوطني»: أتمنى وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات الكبيرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يتمنى نجاح الحوار الوطني لعمل فارق حقيقي هذه الفترة؛ متمنيا أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية.

وأضاف حسين، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يتمنى أن يديروا الحوار بأكبر قدر من العقلانية والهدوء، ليكونوا قدوة للمجتمع؛ لأن المجتمع افتقد الحوار الموضوعي والهادف خلال الفترات الماضية، متمنيا استعادة تحالف 30 يونيو الذي كان في فترة عصيبة جدا، وأدى مهمة عظيمة».

أتمنى وضع خارجة طريق للمجتمع المصري

وتمنى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يضعوا خارطة طريق للمجتمع المصري الفترة المقبلة؛ لمواجهة تحديات كبيرة وصعبة خصوصًا الأزمة الاقتصادية، موضحا أنه يريد أن تؤدي مناقشاتهم إلى مجموعة من النتائج أهمها إطلاق سراح أكبر عدد من المحبوسين، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وأن يتمكنوا من الوصول إلى أكبر قدر من حرية الإعلام المصري الذي سيكون ممهدا لحلول كثيرة، وسيكون عونا لصانع القرار، «لو وصلنا لهذه النتائج سنكون على بداية طريق لمصر مختلفة تمامًا في الفترة المقبلة».