«أمناء الحوار الوطني»: تلقينا أكثر من 96 ألف استمارة لطلب المشاركة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدارة المؤتمر الوطني للشباب تحت الأكاديمية الوطنية للتدريب وإطلاق الحوار الوطني، بدأت المشاور بتشكيل مجلس الأمناء، مؤكدا تلقي 96 ألفا و533 استمارة بعد الدعوة له.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمجلس، أنّ الأمانة دورها فني ومحايد وتتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتنصيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها وعرضها على المجلس بالشكل الذي يمكنه بإدارة الحوار بالشكل الذي يليق بالشعب المصري.

وتابع بأنه تم تقسيم الأمانة الفنية من الناحية الداخلية إلى 4 مجموعات رئيسية، المجموعة الأساسية فريق المحتوى وفريق العلاقات العامة والاتصال وفريق متخصص في الإعلام وفريق متخصص في اللوجستيات، ومنذ بداية إطلاق هذه الدعوة، تلقت الأمانة الفنية أكثر من 15 ورقة تم دراستها وتصنيفها وتجميعها وتبويبها.

وأشار إلى أنّ الأمانة استهدفت كل قوى المجتمع دون استبعاد لأحد إلا من استبعد نفسه، وبالتالي استهدفت الأحزاب السياسية بجميع اتجاهاتها والنخبة المدنية والسياسية والصحفيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاتحادات بمختلف أنواعها وممثلي الأزهر والكنيسة والمجالس النقابية والشيوخ والعواقل في المحافظات الحدودية واتحادات الطلاب، والفلاحين والشباب والهيئات المستقلة.

وأكد أنه بناءً على هذه المستهدفات وجّهت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 500 دعوة، وتم فتح الباب للتسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم تلقي 96 ألفا و533 استمارة حتى الآن بما يعكس تجاوبا حقيقيا، وتم الرد على كل رسائل واتساب والبريد الإلكتروني.