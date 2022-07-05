رئيس «فنية الحوار الوطني»: لم نتدخل في تصنيف القضايا والمقترحات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأمانة وصلها 298 ردًا مكتوبا، إضافة إلى 402 مقترح، تنوعت ما بين وضع الرؤية وطلب المشاركة وطلب خاص.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمجلس، أنه جرى تصنيف المقترحات إلى سياسية ومجتمعية واقتصادية، كما احتلت محافظة القاهرة الأكثر طلبًا للمشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلب منها.

الأحزاب وحقوق الإنسان والحريات العامة

وتابع بأن أبرز القضايا التي أثيرت في المحور السياسي هي الأحزاب وحقوق الإنسان والحريات العامة والمحليات والإصلاح التشريعي والأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشار إلى أنّ الأمانة الفنية لم تتدخل بالإضافة أو الحذف في التصنيفات، وسيجرى عرضها على المجلس، فهناك تصنيف بالموضوعات والقضايا وتصنيف بالجهات وتصنيف جغرافي وتصنيف زمني، موضحا أنّ المحور الاقتصادي قدم فيه عدة مقترحات مثل دعم الصناعة المصرية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، وخفض الدين العام وعجز الموازنة.

المحور الاجتماعي

وشدد على أنّ المحور الاجتماعي كان أكثر محور فيه تشعب في القضايا، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والزيادة السكانية والأسرة والمجتمع المدني والشباب والمرأة والطفل والوعي والثقافة والفنون والإعلام والرياضة.