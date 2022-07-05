ميناء العريش يستقبل أول سفينة حمولات ثقيلة لمعدات محطة الكهرباء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العريش، التابع للهيئة، استقبل صباح اليوم الثلاثاء، سفينة الحمولات الثقيلة «توباز موسكفا» (Topaz Moskva)، قادمة من ميناء دمياط، محملة بمعدات خاصة بمحطة كهرباء العريش البخارية، التي يجري تطويرها، في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات، وذلك لخدمة المدينة، ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

ميناء العريش يستقبل أول سفينة منذ تشغيله في يناير 2021

وقد استقبل ميناء العريش السفينة «توباز موسكفا»، من نوع سفن الحمولات الثقيلة، بحمولة 3500 طن، وذلك لأول مرة في تاريخ الميناء، كما أن السفينة هي الأولى من نوعها التي يستقبلها الميناء منذ إعادة تشغيله في يناير 2021، محملة بمعدات يتم تفريغها على الرصيف، حيث يعتبر الميناء أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعمل حالياً على شحن السفن فقط بالمنتجات والبضائع السيناوية، وتصديرها للأسواق الخارجية.

استعدادات خاصة لاستقبال سفينة الحمولات الثقيلة الأولى من نوعها

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال هذا النوع من سفن الحمولات الثقيلة في ميناء العريش يتطلب استعدادات خاصة، لذا تم اتخاذ كافة التدابير من تجهيز الأوناش والكساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة، والتي تتضمن توربينات ومداخن ومستلزمات للمعدات، وتخزينها داخل ساحات الميناء استعدادًا لاستقبال باقي الشحنات الأخرى، عقب إجازة عيد الأضحى.

التنسيق بين إدارة الميناء والجهات الأمنية المعنية

وأضاف أنه جرى التنسيق والتعاون بين إدارة الميناء مع الجهات الأمنية المعنية لاستقبال السفينة، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة من قطر وإرشاد، لافتًا إلى أن هذه المعدات تأتي في إطار عمليات تجديد ورفع كفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية للمحطة بشمال سيناء وخدمة المدينة والمشروعات القائمة بها.

«زكي»: نعمل برؤية واضحة ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة لتطوير الموانئ

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن استقبال هذا النوع من السفن يأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة، ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة في تطوير الموانئ المصرية، فضلًا عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل بموانئ المنطقة الاقتصادية، بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية.

ولفت «زكي» إلى الدور الكبير الذي قام به قطاع الطاقة التابع للشركة الوطنية المصرية «مجموعة حسن علام»، كمقاول رئيسي لمحطة الكهرباء، مشاركاً في عملية انتقال وتركيب المهمات من ميناء دمياط إلى ميناء العريش، والتعاون كذلك مع شركة «الرحاب» للشحن والتفريغ، المسؤولة عن تفريغ الحمولة، مما يعكس شراكة الهيئة وتنسيقها المستمر مع الشركات الوطنية المصرية.

الشحنة الأولى ضمن 3 شحنات تصل تباعاً لميناء العريش

من جانبه، أوضح المهندس محمد عمرو، مدير الموقع بشركة «حسن علام»، أن محطة كهرباء العريش البخارية تعمل حاليًا بقدرة 70 ميجاوات، ولرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية، تم استقبال بعض المعدات اليوم، تتضمن عدد 2 توربين غازي، ومهمات تابعة أخرى، لتبلغ الكفاءة الكهربائية الجديدة 320 ميجاوات، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التنمية التي تشهدها شمال سيناء في الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الشحنة هي الأولى ضمن 3 شحنات أخرى تصل تباعاً لميناء العريش.

ويشهد ميناء العريش أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة، الأول بطول 250 متراً، لتصل نسبة التنفيذ به إلى 90%، على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني 915 متراً، بجانب أعمال تكريك تقوم بها هيئة قناة السويس، للوصول لعمق 14 متراً بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول 1250 متراً، الذي بلغت نسب التنفيذ به 90%، وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.