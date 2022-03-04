«6 عمارات» لمتضرري ميناء العريش.. شركة المقاولات تتسلم أرض المشروع

تسلمت شركة مقاولات قطعة أرض بحي الريسة، شرق العريش، بجوار مديرية الصحة، وذلك لبدء إجراءات بناء 6 عمارات للأهالي المتضررين من توسيع ميناء العريش البحرى.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في السابق، عن اختيار ومعاينة قطعة الأرض، المقرر بناء وحدات سكانية عليها بمساحات تتفاوت بين 120م و140م، مستحقة للأهالي المضررين من عملية التوسعة، بعد إدخال الخدمات والمرافق للمنطقة.

خيارات بديلة أمام الأهالي المتضررين من حرم الميناء

وأضاف المحافظ أن ثمة خيارات أمام المستحقين، أما قطعة أرض بديلة أو استلام شقة، أو تعويض مالي، وهناك من سوف يحظى بالتعويض المالى والشقة أو الأرض فى حال كان بيته مقامًا على أرض كبيرة وبعدة أدوار بصورة وافية.

المحافظ: الجميع سيحصل على كامل حقوقه

وأوضح المحافظ أن هناك اهتمامًا بالغًا من الحكومة بأهالى سيناء، خاصة المتضررين من عملية توسعة الميناء، قائلاً: «لن يُضار أحد، وكل شخص سوف يأخذ حقه ويكون راضيًا تمامًا بالاستحقاق الذى سوف يحصل عليه، بسبب نقله من حرم الميناء إلى مكان آخر».

وكان ديوان عام محافظة شمال سيناء أعلن، فى بيان سابق، اعتزام توزيع الشقق السكنية بحسب مقايسات يجريها متخصصون فى هذا المجال.