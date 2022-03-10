إغلاق ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر

أغلق ميناء العريش أبوابه أمام سفن نقل البضائع، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع مستوى الأمواج في البحر المتوسط، وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة في كافة الأنحاء بمحافظة شمال سيناء.

وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان أصدرته قبل قليل، إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهبوب رياح قوية على غالبية الأنحاء.

منع الصيد وتوقف حركة الملاحة بميناء العريش

وأضاف البيان أنه تم إغلاق ميناء العريش البحري، وتوقف حركة الصيد، كما تم منع دخول المراكب إلى البحر، وذلك بسبب هبوب رياح قوية، وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

وتضرب موجة من الطقس السيء محافظة شمال سيناء، بدايةً من ظهر اليوم، مما أدى إلى إغلاق ميناء العريش، وتوقف حركة الصيد والإبحار بساحل البحر.

طوارئ بالأجهزة التنفيذية لمواجهة سوء الطقس

ووجه العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، برفع حالة الطوارئ واستنفار أجهزة المجلس، بالتنسيق مع المديريات والقرى بنطاق المدينة، والعمل على تنظيف الشوارع من الرمال وأكياس القمامة التي تخلفها الرياح، وتجري حالياً محاولات إعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بشوارع العريش، بعد إزالة المخلفات.

وأكد قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان له، أنه تتم متابعة أوضاع الطقس لحظة بلحظة، مع مجالس المدن ورؤساء الهيئات والأحياء بمدن وقرى شمال سيناء.

وشهدت مدينة العريش انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق، وعن مدينة الشيخ زويد بالكامل، والقرى التابعة لها، وطالب سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مشكلات قد تحدث جراء سوء حالة الطقس والرياح القوية التي تضرب المنطقة.