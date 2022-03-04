إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس في شمال سيناء

فتح ميناء العريش، اليوم الجمعة، أبوابه أمام سفن نقل البضائع، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء وعودة الحياة لطبيعتها.

وقد أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها اليوم، عن فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس، واستقرار سرعة الرياح، وهدوء الأمواج بالميناء.

عودة الصيد وحركة الملاحة بميناء العريش البحري

وأضاف البيان، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعادت العمل بالميناء نهار اليوم الجمعة، بعد ترتيب حركة دخول السفن للميناء لإعادة عملية تحميل البضائع من الميناء، كما أبحرت مراكب الصيد بمنطقة الميناء والبحر المتوسط بشكل طبيعي في شمال سيناء، وشوهدت شباك الصيادين منتشرة بعمق وسواحل البحر.

وكان قد ضربت حالة من الطقس السيئ محافظة شمال سيناء، وذلك خلال اليومين الماضيين، ما أدى لإغلاق ميناء العريش وتوقف حركة الصيد والإبحار بساحل البحر.

إزالة آثار الطقس السيئ في شمال سيناء

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، تنظيف الشوارع من الرمال وأكياس القمامة التي خلفتها الرياح، وجاري عملية تجميل شوارع المدينة بالشكل المطلوب، وإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وأكد قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، أنه تتم متابعة أوضاع الطقس لحظة بلحظة مع مجالس المدن ورؤساء الهيئات والأحياء بمدن وقرى شمال سيناء.

وأضافت «العلاقات العامة» أنه لم تصل أي مشكلات إلى الديوان العام بسبب الرياح أو الأوضاع المناخية باستثناء انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ زويد وإعادة تصليحه مرة أخرى.