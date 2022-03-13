إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إعادة فتح ميناء العريش البحري أمام حركة الصيد والمراكب، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء، بعدما شهد اليومان الماضيان تقلبات تمثلت في هبوب رياح قوية وارتفاع أمواج البحر، وتساقط الأمطار بشكل متواصل.

استئناف تصدير البضائع

وأضاف بيان الهيئة الآقتصادية لقناة السويس، أنه تم فتح الميناء بشكل طبيعي اليوم الأحد، أمام السفن، وعملية تصدير البضائع من ميناء العريش البحري إلى دول العالم.

كما تم السماح للصيادين من أصحاب المراكب بالدخول إلى المناطق المحددة لعملية الصيد في البحر المتوسط.

طقس سيئ يضرب شمال سيناء

وضربت حالة من الطقس السيئ محافظة شمال سيناء، بداية من ظهر أول أمس، ما أدى لإغلاق ميناء العريش وتوقف حركة الصيد والإبحار بساحل البحر.

ومن جهة أخرى، قام مجلس مدينة العريش بالعمل لليوم الثاني على التوالي، على تنظيف شوارع المدينة، وإزالة رواكد مياه الأمطار الخفيفة، وكذلك أوراق وأكياس القمامة التي قذفتها الرياح الشديدة التي ضربت المحافظة.

وكان رئيس مجلس مدينة العريش العميد ماجد محمد أحمد، أكد في بيان له، أن المجلس بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، على أتم الجاهزية لمواجهة أي تطورات تتعلق بموجات الطقس السيئ الذي قد يضرب المحافظة.