جودة عبدالخالق: الحوار الوطني نقطة ضوء تهدينا نحو الجمهورية الجديدة

قال جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني عملية تاريخية، مشددًا على أننا إزاء عملية سياسية بامتياز، لأن مناقشة كل الملفات المختلفة عمليات سياسية.

الحوار وطني عملية سياسية تاريخية

وأضاف «عبدالخالق» خلال كلمته بالاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني أنَّ «المجتمع المصري يبحث عن بصيص ضوء يهديه في طريقه نحو الجمهورية الجديدة، ويجب تدقيق المصطلحات وفهمها فيما يتعلق بهذا الصدد»، مشددًا على أنَّ المجلس هو أعلى جهة في الحوار الوطني.

من انخرط في نشر أفكار العنف لن يشارك في الحوار الوطني

وتابع أنَّ المجلس يتحمل المسؤولية السياسية عن إنجاح هذه الحوار أمام المجتمع لمصري، مشددًا على أنَّ من انخرط في نشر أفكار العنف لن يشارك في الحوار، محذرًا من الزج بالدين في السياسة، فالسياسة شأن المصريين جميعا، والدين هو شأن كل شخص بمفرده.

وواصل: «مجلس الأمناء هو المسؤول سياسيا عن إنجاز عملية حوار مجتمعي تشرف به مصر على مدى طويل لكي تكون في الصدارة بين دول العالم».