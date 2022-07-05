ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني ستكون متاحة ليتفاعل معها الرأي العام

قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل جهة تعليمية مهمة ولذلك تستضيف الحوار الوطني، ويجب منح الفرصة للمناقشة وتوسيع النقاش إلى أقصى حد ممكن عبر جلسات خاصة ومكثفة، وهو الأمر الذي سيوضح الكثير من النقاط والأمور.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل قليل: «سعيدة أن المرأة موجودة في هذا الحوار وأتمنى نكون أد المسؤولية».

من جهته، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جميع جلسات الحوار الوطني ستكون علنية وهذا هو أصلها، وستكون متاحة وبشكل فوري للرأي العام، ليتفاعل معها سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، وسيتم طرح الأمر على مجلس الأمناء ليقر هذا الأمر، لافتًا إلى أنّ مجلس الأمناء سيقرر إما أن تكون الجلسات مباشرة أو متاحة مُسجلة، وأضاف: «تسجيل الجلسات للتوثيق، ليكون التاريخ شاهدًا على ما يُكتب وما يُذكر في هذا الحوار».