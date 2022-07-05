«نائبة التنسيقية»: الحوار الوطني للمستقبل.. ونتائجه ستكون مُرضية للجميع

قالت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني مستقبلي وسيرسم خارطة طريق حقيقية للحياة السياسية وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة في عمر هذا الوطن.

أميرة صابر: هذا التشكيل مرضي للأغلبية

وأضافت «صابر»: «الآمال تصل إلى حد السماء، وما اتفق عليه أن هذا التشكيل مرضي للأغلبية، ويحملنا أمانة مضافة وشديدة، أن يحمل كل عضو ما يترقبه ملايين المواطنين من الشعب المصري، ونتمنى أن من يتابع جلسات الحوار يستمر في إرسال مقترحاتهم ويتفاعلوا مع هذا الحوار بكل الجدية المطلوبة؛ لأنه الشريك الرئيس في رسم خطة مستقبلية، وأتوقع أن تكون نتائج الحوار مرضية».

فاطمة خفاجي: الحوار يفتح أبوابا كثيرة للتوافق

من ناحيتها قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصداقية الحركة تنبع من هدفها في الإفراج عن المسجونين، وهو ما قد يفتح أبوابا كثيرة للتوافق على أشياء أخرى كثيرة.