مع الإعلان عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة، كان وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام بالسعودية من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها بكثافة سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث يستعد المواطنون والمقيمون في السعودية للاحتفال بالعيد يوم السبت المقبل التاسع من يوليو، ولعل المختلف هذا العام أنه يأتي بعد رفع العمل بإجراءات فيروس كورونا.

وبناء على استطلاع دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ستكون وقفة عرفات في المملكة يوم الجمعة المقبل، إذ أن شهر ذي الحجة بدأ في الثلاثين من يونيو، وكان يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو هو المتمم لشهر ذي القعدة، ليكون موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم السبت المقبل.

مواقيت صلاة عيد الأضحى بصفة عامة في المملكة

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام بالسعودية، يجدر الإشارة إلى أن الصلاة بصفة عامة تكون بعد شروق شمس يوم السبت المقبل بنحو 15 إلى 20 دقيقة، ومن ثم فإن أول صلاة في المملكة ستبدأ الساعة 05:14 صباحا، بينما ستكون آخر صلاة عيد أضحى في السعودية عند الساعة 06:06 صباحا.

كما يجدر الإشارة إلى أن السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي بدأوا إجازة عيد الأضحى في المملكة يوم الإثنين الماضي الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة والتي تستمر 9 أيام، بينما ستكون إجازة القطاع الخاص 4 أيام تبدأ يوم الجمعة أي يوم وقفة عرفات.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام.. أول صلاة

وبناء على ما ذكره عدد من وسائل الإعلام السعودية، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام سيكون في تمام الساعة الخامسة وأربعة عشر دقيقة صباحا «05:14» يوم السبت المقبل 9 يوليو، أي أنها ستكون من المناطق التي تبدأ بها أول صلاة لعيد الأضحى في المملكة.

جدير بالذكر أن صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة ستكون الساعة 06:04 دقائق، بينما ستكون في المدينة المنورة الساعة 06:05 دقايق، بينما ستكون في العاصمة الرياض الساعة 05:31 صباحا.