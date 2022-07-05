وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض عاصمة السعودية

يحل عيد الأضحى المبارك يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق يبحث كثيرون عن مواعيد أداء الصلاة ومنها وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض والتي ستكون يوم التاسع من يوليو الموافق العاشر من ذي الحجة، حيث يختلف وقت الصلاة من مدينة ومنطقة إلى أخرى بطبيعة الحال.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إذ كان الأربعاء التاسع والعشرين من يونيو هو المتمم لشهر ذي القعدة، والخميس الموافق 30 يونيو هو الأول من ذي الحجة، وعليه فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية هو يوم السبت المقبل.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية واستطلاع الهلال

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض، يجب الإشارة إلى أن السعودية حين أعلنت أن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الأضحى، فإن ذلك أتى بعد أن اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية على جميع الأدلة اللازمة وشهادات بشأن ثبوت رؤية الهلال.

ويوافق عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية موعد العيد في المملكة العربية السعودية، وإن كان هناك بعض الدول التي تخالف السعودية ومنهم على سبيل المثال المملكة المغربية، حيث إن موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب سيكون يوم الأحد المقبل العاشر من يوليو، أي أنه سيكون بعد السعودية بيوم.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض

وسيكون وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض هذا العام في تمام الساعة 05:31 صباح يوم السبت المقبل، حيث تبدأ صلاة العيد في المملكة العربية السعودية من الساعة 05:14 وحتى الساعة 06:06 صباحا حسب توقيت كل مدينة أو منطقة.

وتحدد وزارة الشؤون الإسلامية أماكن الصلاة، وستكون إجراءات كورونا أقل هذا العام بطبيعة الحال، نظرا لرفع المملكة العمل بإجراءات الوقاية من الفيروس.