وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف بالسعودية.. قبل مكة بدقيقتين

من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف، خصوصا وأنه يوم الأربعاء 29 يونيو جرى استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تم تحديد العيد ليوم السبت المقبل، كما أعلن كذلك عن الإجازات الرسمية الممنوحة للقطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص، والتي تترواح بين 4 إلى 9 أيام رسميا.

وكان يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة، والخميس الثلاثين من يونيو هو الأول من شهر ذي الحجة، وذلك بعد إعلان دائرة الأهلة في المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال الشهر الحرام، والذي بناء عليه كان موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية هو يوم السبت المقبل التاسع من يوليو والعاشر من شهر ذي الحجة.

مواعيد الإجازات في السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف، يجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة في المملكة أعلنت أن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي قد بدأت يوم الإثنين الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة وتستمر 9 أيام.

وكان الوضع مختلفا بالنسبة لإجازات البنوك في المملكة، إذ أن إجازة جميع البنوك هي 4 أيام فقط، لكن الفروع التي تعمل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لا ينطبق عليها هذا الأمر، إذ أنها تستمر في عملها، وذلك لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام.

أما عن إجازة القطاع الخاص في المملكة، فإنها ستكون 4 أيام تبدأ يوم الجمعة أي يوم وقفة عرفات وتستمر يوم عيد الأضحى وثاني وثالث أيام العيد المبارك.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف وبقية مناطق السعودية

وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية مختلفة، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الطائف سيكون في تمام الساعة السادسة صباح ودقيقيتن «06:02» يوم السبت المقبل التاسع من يوليو.

وبذلك فإن الصلاة في الطائف ستكون قبل الصلاة في مكة المكرمة بدقيقتين، وستكون قبل المدينة المنورة بخمسة دقائق، وستكون بعد العاصمة الرياض بـ 31 دقيقة.

وتقام صلاة عيد الأضحى بعد نحو 15 إلى 20 دقيقة من شروق الشمس.